Молния ударила в самолет при посадке в Самаре Aviaincident: в лайнер авиакомпании «Россия» при посадке в Самаре ударила молния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самолет авиакомпании «Россия» при посадке в аэропорту Самары ударила молния, сообщает Telegram-канал Aviaincident. По его данным, инцидент произошел утром 27 апреля, никто не пострадал. Отмечается, что речь идет о рейсе из Хургады в Самару.

Экипаж доложил о возможном поражении молнией. Сигнал «Бедствия», «Срочности» не объявлял. Посадка [прошла] в 07:30 мск благополучно, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что пилотов самолета авиакомпании «Победа», следующего из московского аэропорта Внуково во Владикавказ, пытались ослепить лазером при посадке. Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 26 апреля.

Зеленый лазерный луч попал в кабину экипажа с левого борта неподалеку от населенного пункта Зильга, высота полета составляла 500 метров. Посадка прошла в штатном режиме, аварии удалось избежать.

До этого появилась информация, что в столичном аэропорту Внуково готовится к аварийной посадке следующий из Санкт-Петербурга самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия». Утверждалось, что при попытке приземлиться у лайнера вышла только передняя стойка шасси, из-за чего он делал круги над аэропортом.

10 апреля самолет Airbus, летевший из Москвы в Денпасар (Индонезия), совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку.