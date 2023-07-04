Молния убила человека и ранила детей в Воронежской области Один человек погиб и трое получили травмы из-за удара молнии в Лискинском районе Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек скончался и еще трое, в том числе дети, пострадали от удара молнии в Лискинском районе Воронежской области, передает ТАСС со ссылкой на представителя регионального депздрава Любовь Левшакову. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным медиков, удар произошел в районе 3 июля в районе 21:00, в момент инцидента люди находились на открытой местности.

Пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской РБ, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу № 2, — сказала Левшакова.

В начале июня 26-летняя девушка из Новороссийска погибла от удара молнии во время горного похода в Адыгее. Девушка входила в состав туристической группы в районе Абадзешского перевала. Во время перевала начался ливень с грозой, и в районе Абадзешского перевала девушку поразила молния. Смерть наступила мгновенно.

Ранее в соцсетях появилось видео, как возле овощебазы в Краснодаре мужчину насмерть ударила молния. Погибшим оказался гражданин Крыма, который приехал на Кубань, чтобы закупится продуктами.