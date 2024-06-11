«Опомнился — ничего не вижу»: молния настигла мужчину в неожиданном месте В Пензе молния ударила мужчину в рабочем кабинете

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В Пензе местный житель обратился к медикам после удара молнией, сообщает пресс-служба клинической больницы №6 имени Захарьина. При этом мужчина в момент ЧП был не на улице, а в своем рабочем кабинете. В стационаре пациент жаловался на шум в ушах, головные боли, а также проблемы со слухом и зрением.

Вдруг треск, свечение перед глазами, меня, прям, ослепило ярким светом. Длилось это несколько секунд. Опомнился — ничего не вижу, не слышу, страху натерпелся, голова болит, в ушах шум, — рассказал пациент.

В медучреждении отметили, что попадание молнии в здания — не редкость. Специалисты рекомендовали во время грозы не использовать проводной стационарный телефон, не использовать приборы, которые подключены к стене, а также не стоять на влажных или мокрых поверхностях. Вместе с тем не желательно опираться на стену, и не сидеть, прислонившись к ней.

Ранее сообщалось, как в московском районе Свиблово молния ударила в детский велосипед. В результате игрушка оказалась полностью расплавлена. Ребенок по счастливому стечению обстоятельств не пострадал — он вместе с мамой отошел от велосипеда за несколько минут до удара молнии.