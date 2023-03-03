«Могла лежать несколько дней»: военный обозреватель о мине ВСУ под Брянском Обозреватель Суконкин рассказал о мине, которая могла подорвать авто Росгвардии под Брянском

Фото: Hinshtein/t.me

Немецкая противотанковая противоднищевая мина DM31

Мина, предположительно сдетонировавшая под автомобилем Росгвардии при зачистке от военных ВСУ в Брянской области, была произведена в Германии и могла пролежать на территории села несколько суток, заявил в разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. О подрыве в ходе зачистки брянского села Сушаны ночью 2 марта сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Предположительно, это немецкая противотанковая противоднищевая мина DM31. Поражает она не только танки. <...> Не исключаю, что таким образом, неумело, [мину] установили ВСУ. Мина могла лежать несколько дней, — предполагает Суконкин.

Эксперт отметил, что согласно международным документам, все, что называется миной, через определенное время должно самоликвидироваться или становиться безопасным для окружающих. Это сделано для того, чтобы после боевых действий на определенных участках местности не гибли гражданские люди. Кроме того, мины довольно легко обнаружить с помощью индукционных миноискателей и тралов, которые обычно устанавливают на танках. Ликвидацией таких взрывных устройств, спрятанных на поле боя, после боевых действий занимаются специально обученные люди.

Суконкин также добавил, что существуют устройства заграждения, где не установлены элементы, задающие время работы, и они опасны много лет. Минами такие вещи в военном праве не считаются, но работают ровно по такому же принципу.

В феврале Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что российский военный подорвался на мине в Кореневском районе Курской области. По данным канала, мужчина получил тяжелые травмы руки и ноги и был госпитализирован в Глушковскую центральную больницу. Минобороны России не комментировало информацию.