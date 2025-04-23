Могила участника СВО загорелась из-за рюмки водки В Саратовской области могила участника СВО загорелась из-за рюмки водки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Ртищевском районе Саратовской области загорелась могила участника СВО, сообщает «СарИнформ». По данным издания, на ней стояла рюмка с водкой, которая пропустила солнечные лучи, вызвав огонь.

Отмечается, что изначально следы возгорания заметила вдова военного. Она обратилась в полицию, правоохранители начали разбираться в инциденте. Версию о самовозгорании также подтвердили в районной администрации. Чиновники пообещали помочь семье военного.

Ранее цинковый гроб участника СВО обнаружили в мусорном баке на территории Червишевского кладбища в Тюмени. Страшную находку сделал турист из Москвы, приехавший в некрополь. Сотрудница ритуальной службы пояснила, что родные военного решили купить новый гроб, а старый выбросить.

До этого вдова участника СВО из Ленинградской области Артема Лебедева с трудом добилась вскрытия цинкового гроба и обнаружила, что у погибшего супруга нет некоторых частей тела, хотя в заключении судмедэксперта об этом не говорилось. Кроме того, разнятся данные о причинах смерти военнослужащего, в связи с чем женщина не получила никаких положенных выплат. Вдова подала заявления в приемные главы СКР Александра Бастрыкина и Главной военной прокуратуры.