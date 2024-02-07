«Мог быть пленником»: зоозащитники выясняют судьбу найденного пса Сахарка Зоозащитник Рыжанушкина: найденная в Подольске собака Сахарок могла быть в плену

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Мальтийская болонка по кличке Сахарок, найденная спустя полтора года после пропажи в одном из СНТ в Подольске, скорее всего, жила все это время в плену, заявила в беседе с «360» зоозащитник, директор приюта для маленьких собак Юлия Рыжанушкина. По ее словам, в пользу этой версии говорят особенности внешнего вида собаки.

Когтей такой длины за пять лет нашей работы я не встречала — это больше трех сантиметров. Они впились в подушечки так, что пес не мог стоять самостоятельно на лапках, — отметила эксперт.

Она пояснила, что если бы собака жила в лесу, как предположили изначально, то ее когти бы стачивались естественным образом. Сахарок же из-за непомерно длинных когтей был не в состоянии передвигаться. О версии плена говорят также почти два килограмма наросшей шерсти и гематомы-пролежни. По мнению зоозащитницы, Сахарок, скорее всего, имел какую-то крышу над головой, но был практически обездвижен.

Он либо в клетке сидел, либо в каком-то сарае, в каком-то замкнутом месте. Он был пленником, это однозначно. Он не худой, не истощен до полусмерти, его кормили, — подчеркнула Рыжанушкина.

Она предположила, что пес попал в племенное рабство к нелегальным заводчикам, которые зачастую пренебрегают здоровьем питомцев ради своей выгоды. Цена щенка мальтийской болонки стартует от 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жители Подольска спасли собаку по кличке Сахарок, которая потерялась полтора года назад и, как предполагается, все это время скиталась по лесу. Выяснилось, что первая хозяйка бросила болонку, а вторая не уследила за питомцем.