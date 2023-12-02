Модифицированные ракеты ВСУ сбили над Азовским морем Минобороны: ПВО сбила две ракеты С-200 ВСУ над Азовским морем

Фото: МО Украины

Вечером 2 декабря Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию России с помощью двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, воздушные цели были сбиты средствами ПВО.

2 декабря около 18.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинские ракеты были уничтожены над акваторией Азовского моря, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что фрегат Черноморского флота РФ нанес удар крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, что залп был дан четырьмя ракетами, он оказался успешным — все назначенные цели поражены.

В ведомстве напомнили, что корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. При этом надводные корабли патрулируют акваторию у Крымского полуострова, взаимодействуя с самолетами и вертолетами морской авиации.