«Моча с потолка капала»: в Обнинске вскрыли квартиру с сотней кошек В квартире в Обнинске обнаружили сотню кошек

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

У жительницы Обнинска Калужской области в квартире обнаружили около сотни кошек, рассказала в беседе с «Подъемом» директор местной ветеринарной клиники «Велес» Ольга. По ее словам, соседи регулярно писали жалобы на заводчицу кошек, поскольку животные шумели и мочились на пол, жидкость же текла в квартиры снизу. Все животные проживали в комнате площадью 12 кв. м. Домашних питомцев у хозяйки забрали.

Там комнатушка 12 квадратов, маленькая. Все там воняло, я вчера полночи отмывалась. Кошки, в принципе, все адекватные. Внешне некоторые больные, респираторные инфекции. Видно, что есть родственники. То есть они там размножились в геометрической прогрессии. Девушка слезно просила вернуть их. Но это просто треш, они писали везде. У соседей снизу моча с потолка капала… Невозможно их посчитать. Я не знаю, 100, может быть, больше, — поделилась Ольга.

Около 20 кошек были отданы на содержание местным приютам для животных, для остальных пока место не нашли. Глава ветклиники выразила надежду, что местные жители захотят пристроить питомцев к себе. Она пообещала, что вначале животных стерилизуют и вылечат.

Ранее стало известно, что кошки из Новосибирска стали массово заражаться неизвестным вирусом. Зоозащитница Анна Стародуб рассказала, что у заболевших животных наблюдаются одинаковые симптомы и течение болезни, которое можно охарактеризовать как тяжелое. Кошки страдают от диареи и рвоты, из-за чего у них наступает обезвоживание. Все заразившиеся животные были привиты, уточнила волонтер.