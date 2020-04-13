Мобильный госпиталь МЧС для больных COVID-19 начал работу под Мурманском

МЧС развернуло мобильный госпиталь в районе посёлка Белокаменка, где 79 рабочих строительной бригады заразились коронавирусной инфекцией.
Это необходимо для того, чтобы сконцентрировать необходимые медицинские усилия, инфраструктуру в случае, если она потребуется, чтобы оказывать медпомощь больным средней тяжести и тяжелым, — пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Аэромобильный госпиталь будет оснащён десятью аппаратами ИВЛ,
NEWS.ru писал, что власти Мурманской области с 29 марта ограничили въезд в Апатиты и Кировск. Въехать в эти населённые пункты можно только при наличии постоянной или временной регистрации в них.
Всего в Мурманской области коронавирус был подтверждён у 128 человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.
В России диагностировано 18328 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заболели 2558 человек, 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.
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