Мобильный госпиталь МЧС для больных COVID-19 начал работу под Мурманском

https://static.news.ru/photo/eb818d9c-7dbd-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

МЧС развернуло мобильный госпиталь в районе посёлка Белокаменка, где 79 рабочих строительной бригады заразились коронавирусной инфекцией.

Это необходимо для того, чтобы сконцентрировать необходимые медицинские усилия, инфраструктуру в случае, если она потребуется, чтобы оказывать медпомощь больным средней тяжести и тяжелым, — пояснил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Аэромобильный госпиталь будет оснащён десятью аппаратами ИВЛ, сообщает «Звезда».

NEWS.ru писал, что власти Мурманской области с 29 марта ограничили въезд в Апатиты и Кировск. Въехать в эти населённые пункты можно только при наличии постоянной или временной регистрации в них.

Всего в Мурманской области коронавирус был подтверждён у 128 человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

В России диагностировано 18328 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки заболели 2558 человек, 1470 выздоровели. Умерли 148 человек. В Москве 11513 заболевших, 837 выздоровели, 82 умерли.