Мобилизованным из Подмосковья начали приходить выплаты по 200 тысяч рублей Губернатор МО Воробьев: мобилизованным из Подмосковья приходят выплаты по 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мобилизованным и добровольцам из Московской области, а также их семьям начали приходить выплаты, сообщает «360». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что почти 4,5 тысячи призванных в зону СВО уже получили по 200 тысяч рублей, а 1,2 тысячи получат выплату сегодня — 17 октября. Он уточнил, что деньги приходят бойцам через три дня после того, как правительство региона получает от военкоматов списки мобилизованных и добровольцев.

Деньги приходят в течение трех дней после того, как получаем списки из военкоматов. Прорабатываем все нюансы с банками, чтобы близкие могли пользоваться карточками, а ребята понимали, что все в порядке, — пояснил губернатор.

Воробьев добавил, что семьи мобилизованных получат кредитные каникулы и помощь в устройстве детей в детские сады и школы. Он рассказал об открытии 60 штабов поддержки семей мобилизованных и добровольцев.

Открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Сейчас таких штабов уже 60 — там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтеры, — добавил губернатор.

Ранее мэр Сергей Собянин, сославшись на военного комиссара Москвы, сообщил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объеме. По его словам, с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. Точное количество мобилизованных москвичей градоначальник не назвал. При этом он выразил надежду на то, что все они вернутся домой живыми и здоровыми.