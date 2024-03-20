Мобилизованный россиянин напился и до смерти избил офицера Мобилизованного жителя Челябинска приговорили к 10 годам за избиение офицера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магнитогорский гарнизонный суд приговорил мобилизованного жителя Челябинска к 10 годам колонии строгого режима за избиение офицера в воинском эшелоне, говорится в заявлении инстанции. Отмечается, что мужчина в момент преступления был пьян, а пострадавший вскоре после инцидента скончался.

Старший сержант А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23–24 декабря 2022 года в купе вагона воинского эшелона причинил капитану Г. тяжкий вред здоровью и телесные повреждения, от совокупности которых он скончался, — сообщает пресс-служба суда.

В ходе разбирательств было отмечено, что задержанный прекрасно знал, что пострадавший является его начальником. Кроме того, их обоих призвали в армию иp запаса, вместе они проходили подготовку на одном полигоне. В итоге подозреваемого признали виновным в нарушении статей об умышленном причинении тяжкого вреда с летальным с исходом, а также в насилии в отношении воинского руководства.

Ранее в Москве осудили мобилизованного медбрата онкоцентра из Москвы, который не вернулся в часть вовремя после отпуска. Мужчина остался сверх допустимого срока с семьей, чтобы помочь жене с новорожденным ребенком, и был задержан в октябре 2023 года в аэропорту.