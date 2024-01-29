Мобилизованный россиянин-дезертир получил семь лет колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении мобилизованного россиянина Сергея Медведева, мужчина осужден на семь лет колонии строгого режима за дезертирство, сообщили Lenta.ru в объединенной пресс-службе городских судов. Было установлено, что мужчина не вернулся в часть из увольнения и скрывался от командования и правоохранительных органов.

Как пояснили в пресс-службе, Медведев, отправившись в увольнительную, не вернулся вовремя в свое подразделение без уважительной причины. Вместо этого он скрывался от прохождения дальнейшей службы. Следствие выяснило, что мужчина неофициально устроился разнорабочим на стройплощадках, а затем работал рыболовом в Ленинградской области, где и был задержан в октябре 2023 года.

На суде Медведев заявил, что, уехав по месту жительства, осознал, что совершил проступок, и из страха ответственности решил не возвращаться в часть. Подсудимый добавил, что рассчитывал на скорое прекращение мобилизации, в связи с чем надеялся на освобождение от наказания.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что в городе за 2023 год к уголовной ответственности за уклонение от обязанностей военной службы были привлечены 108 человек. Оправдательных приговоров не было, нагрузка по рассмотрению таких дел увеличилась.