Мобилизованного красноярца нашли мертвым в Омске

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Омске найдено тело жителя Красноярска, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщает NGS24.RU со ссылкой на представителей регионального бюро судмедэкспертизы. Официальная причина смерти пока не сообщается.

Его уже забрали из морга сотрудники агентства ритуальной службы. Мы выдали справку на транспортировку, значит, его будут переправлять в Красноярск, — рассказали специалисты.

Как рассказывают родные и близкие скончавшегося, в части то и дело вспыхивали конфликты и ему могли угрожать убийством. Супруга сослуживца красноярца отмечает, что у того не было никаких суицидальных наклонностей. У мужчины остались двое маленьких детей.

У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у него не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым, — заявила женщина.

Минобороны РФ не комментировало сообщение NGS24.RU.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил, что трое мобилизованных россиян скончались в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино. Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй покончил с собой, а смерть третьего связана с употреблением алкоголя. Минобороны России эту информацию не подтвердило.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу тогда сказал, что власти призовут 300 тысяч россиян с армейским опытом и военной специальностью.