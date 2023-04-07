Мобилизованных украинцев бросают на убой: новости СВО на вечер 7 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ при отступлении из Артемовска бросают своих мобилизованных на убой. Они становятся прикрытием для отвода подразделений, их держат под артиллерийским огнем. По словам вагнеровца, российские военные смогли занять центральную и восточную часть Артемовска благодаря мощной огневой поддержке штурмовых групп и хорошей координации. Бои за город, которые идут уже более шести месяцев, продолжаются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который не исключил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие дни. Блинкен также отметил, что принимать решение о «возвращении» Крыма должна Украина. Песков в свою очередь сообщил, что российские военные тщательно отслеживают высказывания официальных лиц США о готовящемся контрнаступлении. Эти сведения учитываются при планировании операций в зоне проведения СВО.

Детали о плане приазовского наступления ВСУ раскрыл глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он подчеркнул, что этот план разработали кураторы из Великобритании и США. По словам Рогова, украинские военные руководители являются всего лишь пешками в игре представителей Запада. Они лишь озвучивают то, что им говорят, заключил глава регионального движения.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие начала диалога с Киевом. Он подчеркнул, что переговоры могут проводиться только с учетом российских интересов. Глава МИД подчеркнул, что Москва не раз говорила, что не отказывается от диалога.

Тем временем ВСУ нанесли очередной удар по Донецку, сообщил мэр Алексей Кулемзин. По его словам, под огнем оказались район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Представители Следственного комитета завили, что ВСУ выпустили по Крытому рынку шесть боеприпасов реактивной системы залпового огня. В результате погибла пожилая женщина, еще по меньшей мере шесть человек были ранены. В СК отметили, что удары, предположительно, наносились из чешской РСЗО «Вампир».

Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что на Донецком направлении за прошедшие сутки было ликвидировано 260 бойцов ВСУ. ВС РФ уничтожили три танка, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20. По словам Конашенкова, потери украинской стороны на Купянском направлении составили до 30 военных, на Краснолиманском — до 50, на Южно-Донецком и Запорожском — до 20, а на Херсонском — 14.

Фото: Министерство обороны РФ Разбитая техника ВСУ

В Курской области Telegram-канал Mash сообщил, что 7 апреля силовики заметили и посадили украинский беспилотник «Лелека-100». БПЛА собирал разведданные о позициях российской техники для планирования минометных обстрелов. Минобороны эту информацию не комментировало.

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента и его помощника за шпионаж в Херсонской области. Они отправляли через интернет-мессенджеры сотрудникам Службы безопасности Украины данные о маршрутах перемещения российских войск и видах используемой ими военной техники с привязкой к координатам. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что военные РФ смогут использовать антидотные ружья для борьбы с эффективными и дешевыми беспилотниками, которые начали использовать ВСУ в зоне специальной военной операции для уничтожения БМП и танков. Военный эксперт отметил, что российская армия в первую очередь постарается уничтожать склады, где хранятся и производятся украинские БПЛА.