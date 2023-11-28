Мобилизованные россияне сбежали из части, чтобы не попасть на СВО «Город55»: пять мобилизованных омичей отказались ехать на СВО и сбежали из части

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Псковской области из части сбежали пятеро мобилизованных жителей Омской области. Отмечается, что они отказались ехать в зону специальной военной операции (СВО), пишет портал «Город55».

По данным издания, инцидент произошел больше месяца назад. Россияне в возрасте от 26 до 28 лет самовольно оставили расположение части в деревне Череха. Военные допустили, что сбежавшие могли направиться домой. Двоих из сбежавших уже объявили в федеральный розыск, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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