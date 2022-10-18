Мобилизованного в Бурятии ученого отпустили из военной части Директор ИСЗФ Олемской: ученого РАН демобилизовали после обращения в военную прокуратуру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мобилизованного в Бурятии сотрудника иркутского Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) отпустили домой, рассказал RTVI директор научного центра Сергей Олемской. По его словам, произошло это благодаря обращению института в военную прокуратуру и Народный фронт.

Его отпустили благодаря нашему обращению в военную прокуратуру, обращению в Народный фронт. Ответ прокуратуры состоял в том, что он, как мы и писали, является сотрудником ОПК, и его не должны были призывать. Мы добрались до командира войсковой части и добились, чтобы его демобилизовали, — пояснил директор института.

Демобилизованного ученого из воинской части приехал забирать замдиректора ИСЗФ РАН, который отвез его домой на своем автомобиле в поселок Торы, который находится в 400 км от Улан-Удэ. Уточняется, что в Торе располагается геофизическая обсерватория, в которой сотрудники ИСЗФ СО РАН изучают динамику верхней и средней атмосферы Земли с помощью радиофизических и оптических методов.

Адвокат Павел Чиков ранее рассказал в своем Telegram-канале, что жителя Саратовской области, который подал заявление на альтернативную гражданскую службу, освободили от мобилизации. По словам юриста, сначала мужчине отказали в АГС, однако затем его просто отпустили. Адвокат иронично назвал произошедшее «демобилизацией по-саратовски».