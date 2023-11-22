Мобилизованного приговорили к рекордным 10 годам колонии за дезертирство Мобилизованному в Комсомольске-на-Амуре дали 10 лет колонии за три самоволки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного к 10 годам колонии строгого режима по делу о дезертирстве, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Как пишет издание, это самый суровый известный приговор по этой статье.

Приговор в отношении Егорова был вынесен еще в конце сентября. Однако журналисты обратили на него внимание только сейчас. По информации журналистов, Романа Егорова лишили воинского звания «младший сержант» за неоднократную самоволку. Так, он трижды покидал воинскую часть, однажды — дольше, чем на месяц. В итоге силовики сделали вывод, что он решил уклониться от прохождения военной службы. Сам Егоров обосновал свое отсутствие в части ссорами с женой.

При этом, как пишет издание, супруга Егорова свидетельствовала против него в суде. Согласно показаниям, именно она указала военной полиции, где была замечена машина мужа, в которой он, по собственному признанию, некоторое время ночевал, потому что не хотел находиться дома. Кроме того, она уверяла суд, что, несмотря на послеоперационную реабилитацию супруга в период мобилизации, медики признавали его годным к службе.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его к двум годам и 10 месяцам лишения свободы. При назначении наказания инстанция учла, что подсудимый не скрывал от сослуживцев свой отказ исполнять боевые задачи.

До этого суд вынес приговор военнослужащему, самовольно покинувшему воинскую часть в ДНР. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как за ним был признан опасный рецидив. Приговор пока не вступил в законную силу, подсудимый может обжаловать его.