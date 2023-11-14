Мобилизованного подозревают в изнасиловании ребенка в Волгоградской области «Осторожно, новости»: мобилизованного задержали по делу о насилии над школьницей

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Волгоградской области задержали мобилизованного по делу о сексуальном насилии над ученицей второго класса. По данным канала, в полицию обратилась мать девочки.

Канал пишет, что подозреваемого, которым оказался мобилизованный мужчина 42 лет, оперативно задержали. По информации «Осторожно, новости», он жил в том же доме, где произошло надругательство над несовершеннолетней. В публикации канала сказано, что Следственный комитет намерен возбудить уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера против малолетнего ребенка.



Ранее житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь, приехавшую к нему в поселок на каникулы. Родители пострадавшей давно развелись. Девочка живет с матерью в Челябинской области и навещает отца в выходные. В один из таких визитов родитель пробрался к ней в комнату и совершил насильственные действия сексуального характера.

После этого ребенок находился в подавленном состоянии. Когда ситуация стала критической, девочка рассказала матери об изнасиловании и попросила о помощи. Ее отца задержали, возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что бывший боец ЧВК «Вагнер», осужденный в 2022 году за убийство и помилованный в 2023 году, изнасиловал знакомую. В отношении него возбудили два уголовных дела по статьям о похищении человека и насильственных действиях сексуального характера.