Минобороны России заявило об уничтожении пехоты ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Подразделения беспилотной авиации новороссийских десантников уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Вербовым в Запорожской области, сбросив боеприпасы с беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, на этом участке специальной военной операции ежедневно погибают десятки украинских военнослужащих.

После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор определил приоритетные цели для уничтожения — экипаж подбитой украинской БМП и личный состав противника, перемещающийся вдоль опорного пункта по траншеям, — говорится в сообщении.

В Минобороны 15 декабря также сообщили, что российские танки Т-80БВМ начали штатно оснащаться комплексами защиты от наведения высокоточного оружия, а также системами защиты от FPV-дронов. По данным ведомства, на необходимость таких улучшений указал опыт применения бронетехники в зоне спецоперации.

Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на таких боевых машинах уже поддерживают огнем штурмовые подразделения на Южно-Донецком направлении, добавили в Минобороны. Также там рассказали про новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У». Он лазерным лучом наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки Т-80БВМ, что позволяет танку уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.