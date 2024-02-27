МО уточнило тип оружия, из которого ВСУ ударили по Белгородской области МО РФ: ВСУ атаковали Белгородскую область шестью снарядами РСЗО «Град»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 26 февраля атаковали Белгородскую область с помощью снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что по территории России было выпущено шесть снарядов.

Около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Дежурными средствами ПВО все шесть снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что вечером 26 февраля средства ПВО сбили шесть воздушных целей. Инцидент произошел на территории Грайворонского городского округа. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Гладков добавил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Чуть ранее он заявил об атаке Вооруженных сил Украины на автомобиль со строителями в селе Почаево. По его словам, в результате обстрела погибли три человека, еще трое мирных жителей получили осколочные ранения различных частей тела, они госпитализированы.