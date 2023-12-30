МО: средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских БПЛА за ночь

Фото: МО РФ

Средства ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах страны, сообщает ведомство. Уточняется, что были уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотника.

По данным оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа Украины были нейтрализованы над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT показал видео, на котором слышны взрывы во время попытки украинских беспилотников произвести атаку в Белгородской области. По заявлениям местных жителей, было слышно не менее 20 хлопков.

Кроме того, вечером 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над региональным центром, было сбито несколько воздушных целей. Вследствие инцидента погиб один человек, четверо пострадали, в том числе ребенок. Повреждения получили 10 частных домовладений, два авто, пострадала система водообеспечения в Белгороде.