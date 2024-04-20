МО: САУ «Нона-С» уничтожила пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Фото: Минобороны РФ

На правом берегу Днепра экипаж 120-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) «Нона-С» морской пехоты уничтожил пункт наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Минобороны России. В атаке поучаствовали военные Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр».

В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки на правом берегу Днепра был обнаружен наблюдательный пункт (НП) украинских националистов, откуда они вели наблюдение за нашим берегом реки. Для его уничтожения было принято решение на применение самоходных орудий «Нона», — говорится в сообщении военного ведомства

В министерстве уточнили, что экипажи вышли маршем на огневые позиции и после прямой наводкой поразили опорный пункт. Удар уничтожил засевших в укрытии украинских солдат.

Военнослужащие ВСУ также пытались окопаться вблизи границы с Белгородской областью, но были вовремя обнаружены аэроразведкой. Их уничтожил расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки прикрытия государственной границы.

В ближайшее время в зону СВО отправятся легковозводимые конструкции из гофрированного металлического листа, рассказал ранее директор компании-разработчика «Доргеотех» Алексей Девятилов. Они смогут защитить российских военнослужащих от осколочно-фугасного воздействия снарядов, авиабомб и минометного огня.