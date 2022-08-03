МО России назвало число состоявшихся обменов пленными между РФ и Украиной Минобороны России сообщило о 27 обменах пленными между РФ и Украиной

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики

Россия провела с Украиной 27 обменов пленными и телами погибших военнослужащих, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин во время брифинга для иностранных военных атташе. По его словам, процедура проходила при участии Международного комитета Красного Креста, передает ТАСС.

При участии Международного комитета Красного Креста также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций, — сказал Фомин.

Он добавил, что в Минобороны РФ создана медкомиссия для освидетельствования раненых военнопленных. По словам Фомина, она работает по принципам Женевской конвенции.

Кроме того, МО России проводит репатриацию украинских военных. По его словам, процедура осуществляется своевременно и Киеву уже переданы 18 человек.

Фомин подчеркнул, что Киев, в свою очередь, не соблюдает международные нормы. По его данным, 81% российских военнопленных на Украине избивают, 55% заставляют сниматься в пропагандистских видео, 46% отказывают в медицинской помощи.

О последнем обмене пленными между Киевом и Москвой стало известно в конце июня. Сообщалось, что он состоялся в формате «114 на 144». Украина заявила, что в ходе него на родину вернулись 43 участника нацполка «Азов». Отмечалось, что обмен состоялся по приказу президента России Владимира Путина.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что процесс неоднократно срывался по вине украинской стороны. По его словам, осуществить процедуру удалось только с четвертой попытки.