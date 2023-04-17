МО РФ: войска группировки «Центр» отбили две украинские контратаки

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Минобороны РФ Александр Савчук сообщил, что российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, передает РИА Новости. Он уточнил, что силами армейской авиации был нанесен удар по технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике, — сказал Савчук.

Он добавил, что Ямполовском участке был отброшен взвод ВСУ, который на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск совершил попытку вернуть утраченные позиции.

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что украинское наступление пройдет в три этапа. Эксперт пояснил, что во время первого пойдет пехота, во второй — легкая бронетехника, а в третий — тяжелое вооружение и бойцы, прошедшие подготовку на Западе. По его словам, ВСУ будут оказывать давление неподготовленными солдатами, чтобы обнаружить брешь в защите, а в случае продвижения на место будут отправлены западная техника, танки и подготовленные бойцы.