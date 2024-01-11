МО РФ: силы ПВО сбили беспилотник над Ростовской областью

Фото: Минобороны РФ

Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Ростовской областью, сообщает пресс-служба российского Минобороны. По данным военных, дроны намеревались совершить теракт на территории России.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области, — отметили в ведомстве.

Ранее два беспилотных летательных аппарата сбили над территорией Ростовской области силами ПВО. Губернатор региона Василий Голубев отметил, что никто не пострадал.

27 декабря силы ПВО также сбили один беспилотник над территорией области. Голубев тогда уточнил, что инцидент произошел ночью. Еще три украинских БПЛА системы противовоздушной обороны сбили 31 декабря. В Минобороны уточнили, что дроны самолетного типа были ликвидированы вечером, их целью ведомство называет попытку совершить теракт на территории России.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что восемь прилетов со стороны Украины было зафиксировано в поселке Теткино. По его словам, среди населения пострадавших нет, но была повреждена линия электропередачи. В некоторых домах отключили свет.