Минобороны РФ показало удар вертолета Ми-35М по ВСУ под Купянском МО РФ: Ми-35М поразил опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ми-35М

Экипаж российского боевого вертолета Ми-35М поразил живую силу и опорные пункты противника на Купянском направлении, говорится в Telegram-канале Минобороны России. Ведомство опубликовало видео с работой экипажа боевой машины.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме, — говорится в сообщении.

На видео Ми-35М пролетает на небольшой высоте к месту атаки и выпускает ракеты в сторону позиций противника. После этого боевая машина резко поворачивает, отстреливает тепловые ловушки и возвращается к своим позициям.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в зоне военной операции на Украине. На кадрах видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.