МО РФ показало работу ударных групп авиации с участием Ка-52, Ми-35 и Ми-8

Фото: МО РФ

Ударные группы авиации в составе Ка-52, Ми-35 и Ми-8 продолжают работу на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. На опубликованных ведомством кадрах видно, как над местностью летят боевые машины. С борта через открытые двери за ситуацией наблюдают вооруженные бойцы.

В состав каждой группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой вертолет Ми-35 и многоцелевой вертолет Ми-8. Также во время боевого вылета летчиков сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки, — отметили в ведомстве.

Ранее ударно-штурмовой вертолет Ка-52 «Аллигатор» из состава Воздушно-космических сил успешно уничтожил технику и живую силу противника на Сватовско-Кременском направлении. Экипаж вертолета использовал естественный рельеф местности, чтобы приблизиться на максимально близкое расстояние на предельно малой высоте.

После применения авиационных средств поражения с кабрирования летчики осуществили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и успешно вернулись на аэродром базирования.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили бронетехнику и военнослужащих ВСУ под Кременной. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение намеченных целей. После выполнения задачи группа вернулась на аэродром вылета.