МО показало, как танки и БПЛА уничтожают украинские позиции под Авдеевкой РИА Новости: танки и БПЛА помогают давить противника к западу от Авдеевки

Фото: МО РФ

Танкисты и операторы БПЛА 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса помогают штурмовым подразделениям Южной группировки войск продвигаться на Донецком направлении, сообщает РИА Новости, со ссылкой на Министерство обороны РФ. Противник огрызается, но отступает.

Артиллерия противника меньше работает, заметно меньше. Продвигаемся на запад от Авдеевки. Прошли Тоненькое, Северное. Давим противника по полям, лесополосам. Каждый день плотно работаем. Противник отступает, но огрызается, — рассказал агентству танкист с позывным «Бонифаций».

По данным РИА Новости, экипажи танков, используя рельеф местности, выдвигаются на огневой рубеж и уничтожают живую силу противника на позициях. Украинские военные отвечают ударами FPV-дронов и используют системы РЭБ для подавления БПЛА.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил России установили контроль над Водяным на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, населенный пункт взяли бойцы подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, военные продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и заняли более выгодные рубежи.