МО показало кадры уничтожения украинских ДРГ у границ Белгородчины

Фото: МО РФ

Российская группировки войск «Запад» поразила в приграничном районе Белгородской области пункты временной дислокации ДРГ Украины, сообщили в Минобороны России. Министерство опубликовало кадры объективного контроля.

В ходе упреждающих ударов артиллерии и авиации группировки войск «Запад» были поражены пункты временной дислокации, техники и живой силы ДРГ ВСУ в приграничном районе Белгородской области.

Утром также сообщалось об уничтожении артиллерийского расчета. Расчет РЛС «Зоопарк» зафиксировал применение реактивных систем залпового огня противника, а также артиллерийских орудий в приграничном районе Белгородской области.

После чего провел расчёт траекторий снарядов для установления координат местонахождения целей, — говорится в сообщении.

Ранее средства противовоздушной обороны отразили утреннюю атаку ВСУ на Белгородскую область. Около 08:00 мск над регионом было уничтожено 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Утром в четверг, 21 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в регионе. Он призвал местных жителей не покидать дома и не подходить к окнам. Оказавшихся на улице граждан попросили спуститься в укрытия. Предупреждение об угрозе отменили через 20 минут.