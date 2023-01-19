Многоэтажный дом загорелся в Махачкале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Махачкале в микрорайоне Новый поселок на улице Акушинского загорелся многоэтажный дом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на экстренные службы. Возгорание произошло на мансардном этаже на площади в 100 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стал сильный ветер, который принес искру. Крыша, покрытая смолой, легко воспламенилась.

По информации Telegram-канала Mash Gor, пламя потушено, пострадавших нет.

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