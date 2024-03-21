Два дома получили повреждения в результате обстрела в Белгороде

Фото: t.me/vvgladkov

В Белгороде в результате обстрела получили повреждения два многоэтажных дома, сообщил Telegram-канал Baza. Также повреждена белгородская арена.

В результате обстрела получили осколочные ранения пять человек. По данным Telegram-канала «БелПлюс», в центре Белгорода во время обстрела произошло ДТП с участием автобуса.

По данным Telegram-канала «Белгород № 1», повреждения получил многоквартирный дом на улице Щорса. Выбиты стекла в доме на улице Буденного. Момент с разлетевшимися осколками попал на видео.

Ранее стало известно, что пять жителей Белгородской области погибли за сутки 19 марта в результате атак со стороны ВСУ. Поселок Горьковский Грайворонского городского округа был атакован дроном-камикадзе. Один местный житель скончался, еще двое получили ранения.

Накануне, 20 марта, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины на протяжении дня обстреливали город Грайворон, в результате их действий погибли два мужчины. Еще два человека серьезно ранены: у одного открытый перелом ноги, контузия и ушиб грудной клетки, у другого пострадавшего — черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица с повреждением глаза.