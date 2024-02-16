Многодетная семья из Красноярска осталась без дома из-за пожара

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В Красноярске многодетная семья с тремя детьми осталась без дома из-за пожара, сообщает NGS24.RU. Мать семейства рассказала изданию, что в СНТ «Ветерок — Раздолье — Росинка», где они проживают, часто происходили перебои с электричеством. Тогда они решили установить генератор в пристройке к дому. Именно из-за него, по мнению женщины, мог разгореться пожар.

Сильный хлопок был. Мы зашли просто на кухню попить. Слышно было уже за стенкой треск, огонь, стены горят. Одна стена деревянная, другие — из блока. Побежали в дверь, открыли входную, там уже огонь вообще сильный был, — рассказывает собеседница издания.

Родители схватили детей и выбежали на улицу. Годовалого ребенка укутали в одеяло, а девятилетняя дочь и 10-летний сын сами выбежали из дома вместе со взрослыми. Женщина успела взять с собой только сумку, в которой находился паспорт. От горящего здания семья отъехала на автомобиле. Сейчас оставшиеся без жилья красноярцы живут у бабушки в Ветлужанке. Им помогают местные жители, в том числе приносят одежду.

Смертельный пожар ранее произошел в частном доме в якутском селе Крест-Кытыл. В результате возгорания погибли двое маленьких детей четырех и шести лет. Для работы с родственниками погибших детей привлекли психологов из Главного управления МЧС.