Многодетная мусульманка-блогерша рассказала о пережитом изнасиловании Многодетная блогерша Elza Zaza рассказала о пережитом в 2011 году изнасиловании

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В Казани 35-летняя Эльза Зигантдинова, известная в Сети как многодетная блогерша-мусульманка Elza Zaza, рассказала YouTube-каналу «Секреты» о пережитом в 2011 году изнасиловании. Тогда в Набережных Челнах она поймала попутку, чтобы вернуться со свадьбы друзей к возлюбленному.

Свадьба была за несколько километров от города. Это была лыжная база, недалеко от Набережных Челнов и именно на этой лыжной базе и проходила свадьба. Это было лето, жара. Хоть я и была тогда не покрыта, но платье у меня было достаточно длинное. Проходит время, наступает вечер, и мне молодой человек пишет, давай бери такси и приезжай в город, — рассказала девушка.

По словам Зигантдиновой, мужчина повез ее не по указанному адресу, а в лес. Там он предложил ей на выбор быть изнасилованной или убитой.

Когда мы ехали, я спрашивала: «Зачем вы это делаете?» Начала придумывать историю о том, что у меня папа работает в правоохранительных органах, что его все равно найдут, если со мной вдруг что-то случится. На что через какое-то время он остановил машину, просто повернулся ко мне, схватил и сказал: «Если ты сейчас не замолчишь, то я просто тебя убью», — делилась девушка.

В итоге девушка после уговоров своего парня написала заявление в полицию, но при этом не рассказала следователям об изнасиловании. Она рассказала об ограблении. И только после опознания преступника она решилась рассказать об изнасиловании. Дело завели только со второго раза после обращения отца девушки к знакомым из ФСБ. В итоге насильник сел на 3,5 года.

Ранее своей историей изнасилования поделилась блогерша Алина Абрикосова. Она рассказала, что экс-бойфренд Арсений Бардаш надругался над ней, когда ей было очень плохо. У девушки были подозрения на онкологический диагноз, а также болел отец. Изнасилование, по ее словам, произошло, когда она повредила руки.