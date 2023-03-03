Многодетная мать пропала с остановки в Новосибирской области

Фото: ЛизаАлерт НСО

Ирина Мыхова

В Бердске Новосибирской области 23 февраля пропала многодетная мать троих детей, 34-летняя Ирина Мыхова, сообщил ее муж Алексей. Он рассказал «КП — Новосибирск», что в тот день она ушла с двумя дочерями в магазин. Когда муж позвонил Мыховой, то понял, что она находится в состоянии алкогольного опьянения.

Я попросил ее через 10 минут быть дома. В итоге домой пришла дочка и сказала, что мама спит пьяная на остановке с самой младшей. Я пришел, забрал ребенка и разбудил Иру. Она проснулась и стала вести себя неадекватно. Мы с младшей дочкой ушли, — пояснил мужчина.

По словам Мыхова, он был уверен, что жена вернется домой. Он рассказал, что Ирина уже уходила на несколько дней в состоянии алкогольного опьянения, но всегда возвращалась домой. Мужчина также отметил, что до этого она уже находилась под угрозой лишения родительских прав и смогла на время отказаться от спиртного.

Мыхов признался, что сначала не бросился на поиски жены, думая, что она у подруг. Спустя пару дней он позвонил всем знакомым Ирины и узнал, что никто не видел Ирину. После этого муж пропавшей написал заявление в полицию.

Я обратился и в полицию, и к волонтерам. Начал мониторить социальные сети. В комментариях под одним из постов отписался молодой человек из Евсино. Сказал, что видел Иру в местном парке. Он чистил снег и видел женщину, похожую на Иру. Она была будто потерянная, — рассказал Мыхов.

По словам мужчины, в Евсино побывали волонтеры и полиция. Там Мыхову они не нашли. В день, когда Ирина ушла из дома, она была одета в горнолыжный костюм, состоящий из розовой куртки и серых штанов, серые ботинки на белой подошве и белую шапку с помпоном.

В городе Тетюши Республики Татарстан ранее 10-летний мальчик скончался из-за переохлаждения, упав в выгребную яму. Тело ребенка нашли 22 февраля после того, как его мать организовала поиски.