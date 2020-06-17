Многодетная мать оказалась под арестом после похищения цыганской невесты

Многодетная мать Наталья Панченко оказалась среди фигурантов уголовного дела о похищении и развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Женщина неудачно поучаствовала в обряде похищения невесты-цыганки на Кубани.
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В декабре Панченко задержали, обвинили в насильственных действиях сексуального характера и вынудили подписать чистосердечное признание. По словам женщины, полицейские надавили на ней угрозами забрать детей. Панченко поместили под домашний арест.
17 июня защита женщины добилась смягчения меры пресечения, Панченко разрешили выходить из дома. Она считает себя невиновной, а дело сфабрикованным по просьбе матери невесты.
Жениха уже осудили за изнасилование невесты, его отец и сваха ждут приговора.
Как писал NEWS.ru, в конце мая «цыгане на дешёвой иномарке» похитили девушку в Санкт-Петербурге. По версии полиции, причиной стал имущественный спор с её родственниками.
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