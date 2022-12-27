«Много пила»: соседка о няне погибших в пожаре детей из Новосибирска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка няни из Новосибирска, которая оставила без присмотра двух в итоге погибших в пожаре детей, рассказала, что девушка была пьющей и в ее квартиру до лета 2022 года часто вызывали полицию из-за нарушений режима тишины, сообщает «КП — Новосибирск». Двух детей у нее заметили только в августе текущего года — 19-летняя девушка часто оставляла своего сожителя следить за ними, а сама уходила.

Няня появилась на Шлюзе в Советском районе летом 2021 года. Она много пила. До лета 2022 года в квартиру, где проживала девушка, неоднократно вызывали полицию, составлялись протоколы за нарушение тишины, — рассказала соседка.

Соседка няни добавила, что инспектор по делам несовершеннолетних уже посещал квартиру с погибшими детьми. Она уточнила, что его вызвали из-за детского плача и криков, а сама девушка вернулась домой только спустя 20 минут после прихода должностного лица. Также женщина рассказала, что в ноябре детей забрали у няни и передали их матери, но то через некоторое время вновь попросила подругу присмотреть за ними, но уже у нее дома.

В Новосибирске ранее арестовали няню, оставившую годовалую девочку и двухлетнего мальчика без присмотра в квартире, в которой позже вспыхнул пожар, сообщается на сайте регионального СУ СК России. Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). ЧП произошло 20 декабря в Первомайском районе, оба ребенка погибли в результате отравления продуктами горения.

Ранее СМИ со ссылкой на мать погибших детей сообщали, что ребята остались дома одни, потому что их 19-летняя няня ушла в салон красоты. По словам матери, за свои услуги няня получала около 4 тысяч рублей в день. Как объяснила потерпевшая, во вторник утром она перевела оплату девушке и спросила, чем занимаются сын и дочь. Няня заверила клиентку, что с малышами все в порядке, однако через некоторое время женщина узнала о смерти своих детей.