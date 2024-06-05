«Много крови»: очевидец рассказал о поножовщине в уфимском автобусе Источник NEWS.ru: устроивший поножовщину в автобусе в Уфе странно себя вел

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина, устроивший поножовщину в уфимском автобусе, странно себя вел: он разговаривал сам с собой, ругался матом и орал, рассказал NEWS.ru очевидец произошедшего. Собеседник издания отметил, что пассажиру сделал замечание другой мужчина. В ответ на это подозреваемый накинулся на него, а потом ударил ножом в ногу, уточнил свидетель ситуации.

Один из пассажиров решил сделать замечание, сообщив, что в транспорте также находятся и дети, которым нежелательно слушать нецензурную лексику. Мужчина накинулся на пассажира, говоря о том, что никто не может его учить. Пассажир смог дать сдачу неадекватному парню и собрался уже вернуться на свое место. Нападавший достал нож и начал наносить повреждения в ногу пассажиру. Было много крови, — отметил собеседник издания.

Он добавил, что перед этим неадекватный пассажир подходил к кондуктору. Мужчина заявил женщине, что ему нечем оплатить проезд, и начал разговаривать сам с собой, подчеркнул свидетель. Очевидец предположил, что нападавший находился под воздействием запрещенных веществ.

Мужчина зашел в автобус, сразу подошел к кондуктору и сообщил, что ему нечем платить за проезд. Кондуктор поняла, что парень в неадекватном состоянии, так как он разговаривал сам с собой. Она просто отвернулась от него. Наверное, был под воздействием запрещенных веществ, — добавил очевидец.

Инцидент произошел 5 июня в автобусе № 110с. Пострадавший назвал нападавшего оленем, поскольку тот громко говорил по телефону. Злоумышленник несколько раз ударил пассажира ножом, после чего скрылся с места происшествия. Позднее камера видеонаблюдения зафиксировала его у одного из подъездов.