«Мне тяжело дышать»: школьница с Урала раскрыла подробности нападения Избитая под Челябинском школьница рассказала, что ей сделали 17 операций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьница из села Аргаяш Челябинской области рассказала NEWS.ru, что после нападения сверстниц ей стало тяжело дышать. Кроме того, уточнила девочка, она перенесла 17 операций на ухе, после которых начались осложнения.

Меня позвали за гаражи. Там одноклассница заявила, что я хотела столкнуть другую девочку с лестницы. Она стала подходить ближе. После этого она ударила меня по щеке, повалила и начала бить. Потом меня заставили встать на колени и просить прощения. Подключилась другая девочка и тоже стала меня избивать. Только когда я начала кашлять, их от меня оттащили. После избиения остались синяки, мне тяжело дышать. Я пережила 17 операций на ухе, и теперь начались осложнения. Сейчас с семьей ходим по больницам, о переводе в другую школу пока не думали, — сообщила пострадавшая.

Ранее Telegram-канал «Плохие новости 18+» опубликовал видео драки между учащимися местной школы. За ссорой наблюдала компания подростков. Пострадавшую просили встать на колени и извиниться, голоса за кадром указывали, как и куда лучше бить.

Ученица местной школы № 1 сообщила, что школьницу избили за оскорбления другой участницы ссоры. По словам школьницы, конфликт между девочками начался из-за молодого человека, который нравился им обеим.