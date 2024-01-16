Младенец умер в Кузбассе после удара головой об игрушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Прокопьевске Кемеровской области девятимесячный ребенок умер в результате падения и удара головой об игрушки, сообщает LIFE.ru. Издание уточняет, что смерть наступила через три дня после травмы, причем все это время мать думала, что младенец плачет из-за простуды.

Как пишет издание, инцидент произошел 12 января. Мать ребенка рассказала следователям, что мальчик, играя, упал и ударился головой, однако женщина не придала этому значения. Через два дня у ребенка поднялась температура. Мать дала ему жаропонижающее и уложила спать. Ночью мальчик проснулся и сильно заплакал. Приехавшие по вызову врачи смогли лишь констатировать его смерть.

Издание отмечает, что судмедэксперты назвали причиной гибели ребенка черепно-мозговую травму, полученную несколько дней назад. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также проверяется версия об умышленном нанесении травмы. Матери ребенка грозит тюремный срок до двух лет.

Ранее сообщалось о смерти двухлетнего ребенка в Новой Москве. Мать мальчика оставила его и еще троих детей одних в квартире, а когда вернулась, обнаружила сына мертвым. По версии прокуратуры, ребенок мог утонуть в ванне.