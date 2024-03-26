Младенец умер после плановой вакцинации в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Младенец из Санкт-Петербурга умер после того, как ему сделали плановую прививку от полиомиелита, сообщает «Фонтанка». По словам родителей, они вызывали скорую помощь трижды, медики делали ему жаропонижающие уколы. На третий раз его забрали в больницу, где он и скончался.

По информации издания, негативные симптомы после прививки проявились на следующий день. У младенца поднялась температура и пропал аппетит. Сбить жар удалось, однако вскоре ситуация повторилась. Двумя днями ранее родители разбудили малыша последний раз, он был вялым и очень горячим.

Уточняется, что в больнице заявили о клинической смерти младенца. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Вакцинацию малышу провели в частной клинике.

Ранее сообщалось, что в Иркутске скончался четырехмесячный младенец после приема успокоительного средства. Мальчик был доставлен в больницу с отравлением лекарственными средствами, врачи не смогли его спасти. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи изучают медицинскую документацию, а также историю болезни ребенка.