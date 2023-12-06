Младенец попал в реанимацию после драки двух бабушек Младенец получил черепно-мозговую травму во время драки его бабушки с сестрой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехмесячный ребенок пострадал во время драки его прабабушки с сестрой в Орловской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Младенец госпитализирован в реанимацию с закрытой черепно-мозговой травмой и синяком на лице.

Инцидент произошел в городе Мценске. Как стало известно каналу, 73-летняя пенсионерка вместе с правнуком пришла в гости к своей 68-летней сестре. Женщины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. По словам старшей из женщин, сестра сначала ударила ее, а затем и ребенка. В произошедшем разбирается полиция.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области 20-летняя мать забила до смерти 11-месячного сына из-за грязного подгузника. Кроме того, ребенок разбудил ее своим плачем ранним утром, что вызвало в ней приступ ярости.

В мае в Тульской области мать пыталась успокоить двухмесячную дочь, закрыла ее рот рукой, после чего девочка замолчала. Только спустя время женщина заметила, что дочь не дышит, а кожные покровы у нее стали синими. Прибывшие на место медики скорой помощи констатировали смерть младенца. В отношении матери возбудили уголовное дело об убийстве.