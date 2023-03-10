Младенец погиб в ДТП в Кирове

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В Кирове в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб двухмесячный ребенок, сообщает Госавтоинспекция региона в Telegram-канале. В аварии также пострадали двое взрослых.

ДТП произошло на улице Сергеевской. Там столкнулись Chevrolet Spark и Hyundai Tucson, ехавшие навстречу друг другу. Ребенок скончался на месте происшествия. Водители обеих машин получили травмы. Полиция проводит проверку по факту ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ 16-летний подросток угнал у родственницы автомобиль и отправился кататься по городу. Не справившись с управлением, он устроил тройную аварию и сбил ребенка на автобусной остановке. Несовершеннолетний был госпитализирован с многочисленными травмами. Сообщалось, что с виновником ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних.

В конце февраля смертельное ДТП произошло в Мордовии. Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе двое детей. Еще два ребенка и один взрослый пострадали. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.