Младенец обварился кипятком в Петербурге

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в квартире на проспекте Энгельса десятимесячный младенец обварился кипятком из чайника. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 18% тела, сообщают «Невские Новости».

По данным издания, у младенца диагностировали термический ожог второй-третьей степени лица, подбородка и щек, правого плеча, правой половины грудной клетки, передней брюшной стенки, бедер и голеней. Ребенок находился дома с 28-летней матерью. По предварительным данным, мать недосмотрела за младенцем и он опрокинул на себя чайник с кипятком. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Семья прибыла в Россию из Узбекистана несколько дней назад, на миграционном учете не состоит. По факту произошедшего правоохранительными органами организована проверка.

В городе Энгельсе Саратовской области 4 марта 67-летний мужчина скончался из-за сильных термических ожогов. Он получил их из-за прорыва трубы с горячей водой в ванной. Тело погибшего обнаружила его жена. По факту произошедшего проводится проверка.

В Санкт-Петербурге ранее госпитализировали полуторагодовалого мальчика, который выпил средство для мытья полов. У ребенка диагностировали ожог пищевода.