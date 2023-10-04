Младенец из Петербурга пошел на поправку после удаления части мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Воронина рассказала в беседе с KP.RU, что здоровье ее двухлетнего сына Марка, которому в трехмесячном возрасте удалили часть черепа и мозга из-за инсульта, пошло на поправку. При этом мать ребенка отмечает, что точных прогнозов по его развитию врачи дать пока не могут.

У Марка сейчас реабилитация в бесплатном центре, но успех переменный: что-то получается, что-то нет. Прогресс есть в эмоциях и в движениях. Врачи говорят, что ходить он будет, бегать будет. <...> В плане умственного развития у него будут проблемы, просто непонятно пока, насколько сильные, — рассказала Екатерина.

Как пишет издание, в феврале 2022 года у трехмесячного Марка поднялась температура, которую не удавалось сбить несколько дней. Ребенка госпитализировали, поставили диагноз «коронавирус» и начали давать антибиотики и гормональные препараты. На третий день пребывания в больнице у младенца начались судороги, однако персонал проигнорировал это. Судороги оказались симптомами инсульта, в голове ребенка обнаружили гематому. Операция по ее удалению длилась около 10 часов, вместе с гематомой пришлось также удалить часть черепа и головного мозга.

По словам Екатерины, которая воспитывает Марка одна, сегодня медики оценивают лишь физическое состояние мальчика, избегая прогнозов относительно влияния инсульта и операции на его умственное развитие.

Стараюсь что-то делать, смотреть с оптимизмом на будущее. Этим летом мы ездили в Анапу на реабилитацию, теперь собираем деньги на следующее лето. Очень помогает море, там хороший климат, специалисты, там положительная динамика, — отметила мать ребенка.

Ранее в одном из роддомов Новосибирска новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол, получив переломы черепа. При этом сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов, а позже и вовсе усомнились в самом факте падения ребенка.