Младенца в коляске зажало дверью маршрутки в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде шестимесячного ребенка зажало в коляске дверью маршрутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шестимесячного ребенка зажало в коляске в дверях маршрутки в Нижнем Новгороде, пишет портал «В городе N» со ссылкой на областное УГИБДД. Водитель ПАЗа не убедился, что пассажиры вышли из салона, захлопнул двери и начал движение. Он остановился, только когда услышал крики пассажиров.

Инцидент произошел в среду, 20 декабря, на маршруте № 24. Транспортное средство отъезжало от остановки «Технический университет» на улице Минина. Ребенок был доставлен на скорой помощи в детскую областную больницу. У него диагностированы ушибы.

В начале декабря водитель маршрутки в Омске высадил школьницу из-за сбоя терминала. Его действиями заинтересовались в главке СК России по региону. В тот момент на улице было около 19 градусов мороза. Очевидцы рассказали, что девочка хотела расплатиться за проезд на терминале, но платеж не прошел. Тогда она предложила перевести деньги через мобильное приложение, но водителя не устроил этот вариант, и он грубо выгнал ребенка из салона.

На Ставрополье маршрутное такси сбило трехлетнюю девочку, которая впоследствии скончалась в реанимации. Водитель пассажирской «Газели» совершил наезд на ребенка, который вместе с матерью находился на посадочной площадке. Девочка оступилась и упала под отъезжавший автомобиль.