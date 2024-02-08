Мизулина вызвалась оплачивать обеды школьнику на Камчатке

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Директор школы на Камчатке обвинила школьника в воровстве и пригрозила полицией за то, что тот доедал оставленные обеды в столовой. Узнав об этом, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала в своем Telegram-канале оплачивать обеды ребенку.

Отмечается, что парень спрашивал других учеников, будут ли они есть свои порции, и если те отказывались, то доедал их сам. Узнав об этом, директор школы потребовала от ученика платить за лишнюю еду, пообещав в противном случае поставить его на учет в полиции. Она заявила, что не его «собачье дело», куда денутся недоеденные обеды.

Я хочу оплатить мальчику питание в школе, прошу семью связаться со мной, — написала Мизулина.

Ранее Мизулина подняла вопрос об установке в Кирове памятника погибшему коту Твиксу. Она отметила, что история питомца растопила сердца людей по всему миру. Вместе с тем она посчитала нужным привлечь к ответственности проводника, который выбросил кота из поезда.

Европейский союз внес главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в расширенный санкционный список, следует из заявления Совета ЕС. Также ограничения введены в отношении еще троих человек — представителей судебной системы России. Как отмечается в документе, список персональных санкций расширен в рамках глобального режима «за нарушения прав человека».