Мизулина рассказала о группе агрессивных девочек-подростков в Волгограде Мизулина: группа агрессивных девочек-подростков избивает сверстниц в Волгограде

Фото: Пресс-служба Лига безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Группа агрессивных девочек-подростков регулярно избивает сверстниц в Волгограде, сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Общественница пообещала обратиться в правоохранительные органы.

Пишут, что в Волгограде завелась компания агрессивных подростков: две девушки, лидеры группы, регулярно избивают сверстниц. Обратимся в правоохранительные органы, — написала Мизулина.

Ранее жители города Брагино в Ярославской области пожаловались на пассажирку автобуса, которая вела себя неадекватно и избила пенсионерку. От действий женщины пострадали несколько школьниц, которым она не давала выйти на остановке и позвонить взрослым. По словам случайных свидетелей, в ситуацию вмешались другие пассажирки. Они помогли детям покинуть салон автобуса и вместе с ними дождались, когда приедут их родители.

До этого полицейские Санкт-Петербурга задержали 16-летнего молодого человека по подозрению в нападении на девочку-подростка. По предварительным данным, всего в избиении девятиклассницы участвовали четверо несовершеннолетних, их личности устанавливаются.