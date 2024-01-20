Мизулина предложила поставить памятник погибшему коту Твиксу

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале подняла вопрос об установке в Кирове памятника погибшему коту Твиксу. Она отметила, что история питомца растопила сердца людей по всему миру. Вместе с тем она посчитала нужным привлечь к ответственности проводника, который выбросил кота с поезда.

Сегодня сообщили, что Твикс погиб: он прошел 8 километров в поисках еды и укрытия. Проводница, конечно, поступила очень жестоко. Считаю, что ее должны привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными <...>. История растопила сердца людей по всему миру. Многие следили и переживали. Нужно, наверное, подумать над памятником котику в Кирове, — написала Мизулина.

Компания РЖД после соответствующего инцидента начала менять правила перевозки животных, добавила она. Так, теперь проводникам запретят высаживать питомцев до прибытия в пункт назначения.

После того как проводник выбросил Твикса из поезда, на его поиски вышли более 300 жителей Кирова. Хозяин питомца даже объявил вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. По данным СМИ, Твикса выбросили из поезда в 30-градусный мороз, когда его хозяин уснул.