Мизулина отреагировала на ролик с унижениями третьеклассника Мизулина призвала проверить ролик с унижениями школьника под Новосибирском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале обратила внимание на опубликованное в Сети видео, в котором подростки унижают третьеклассника из поселка Горный Новосибирской области. Она намерена обратиться в правоохранительные органы с просьбой начать проверку по факту инцидента.

В Сети появилось видео, на котором подростки унижают третьеклассника. Случай произошел в поселке Горный Новосибирской области. На кадрах можно увидеть, как мальчик в слезах извиняется перед камерой — за что именно, пока неизвестно, — написала Мизулина.

По ее словам, в новосибирских новостных пабликах люди жалуются на группу 12-летних хулиганов, вымогающих деньги у учеников младших классов. Пользователи утверждают, что подростки занимаются этим уже давно, однако никаких мер принято не было.

Ранее Мизулина рассказала о скандале в воронежской школе № 62, где ученицы пожаловались на то, что их заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства региона сообщили, что изучат записи видеокамер в образовательном учреждении. Позднее Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.