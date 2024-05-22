Мизулина оценила туалеты с обрезанными дверями в школах российского региона Мизулина: обрезанные двери в школьных туалетах не защитят от списывания на ЕГЭ

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась модернизацией туалетов в одной из школ Сабинского района Татарстана перед проведением единого государственного экзамена. По ее словам, двери срезали на высоте 1,4 метра, что создает серьезный дискомфорт для школьников.

Я к такому отношусь негативно. Считаю, что от списывания это никак не защитит. А вот дискомфорт создаст серьезный, они ведь и так волнуются из-за экзамена, — написала Мизулина.

Ранее Мизулина пошутила над инициативой о запрете продажи кофе детям. В Telegram-канале она привела утверждение депутата Госдумы Султана Хамзаева о том, что напиток вызывает «процесс агрессивного старения организма». Публикацию общественница сопроводила роликом, в котором она держит в руках стаканчик кофе.

Также Мизулина сообщила, что 29-летний мужчина, который ведет неадекватный блог в социальной сети Likee, преследует маленьких детей, приглашая их участвовать в своих стримах и снимать неприличные видео. По ее словам, также блогер размещает подобный контент в Telegram.

Мизулина отметила, что пользователя подозревают в педофильских наклонностях. Она заявила о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой о проведении проверки.